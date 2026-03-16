В Ростовской области заболеваемость ВИЧ снизилась на 8%

По итогам 2025 года в Ростовской области показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 8%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В регионе за год зарегистрировано 16,3 тыс. ВИЧ-инфицированных на 100 тыс. населения. В 2024 году показатель был выше: 17,6 тыс. на 100 тыс. населения. «Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией составила более 91% от состоящих под наблюдением»,— пояснили в министерстве. Среди других заболеваний, передающихся половым путем, в Ростовской области преобладают гонорея, хламидиоз и трихомониаз.

Наталья Шинкарева