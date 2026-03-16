На побережье Анапы завершают уборку сетей с защитного вала

На анапском побережье специалисты завершают уборку сетей с защитного вала. Работы провели от Центрального пляжа до пляжа «Тортуга» в селе Витязево, на территории косы и в станице Благовещенской. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Всего специалисты убрали 26,2 км защитных сетей. Осталось убрать еще 6,8 км на территории косы.

Специальный вал был создан для защиты пляжей от мусора и возможных выбросов во время штормов в осенне-зимний период. Благодаря сооружению не было допущено загрязнений основной территории пляжей.

По данным министерства, в феврале после сильного шторма вал размыло. По заключению специалистов, восстановление конструкции не требуется.

Алина Зорина