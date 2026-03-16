В Ростове осудили жителя Адыгеи за участие в террористической организации

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Майкопа Ибрагиму Нагоеву, признав его виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что с января по октябрь 2025 года осужденный принимал участие в работе структурного подразделения запрещенной террористической организации «Совет объединенной Черкесии». Обвиняемый администрировал канал и распространял материалы, оправдывающие деятельность террористической группы. Так, 20 мая 2025 года подсудимый опубликовал призыв к проведению публичного мероприятия, посвященного 161-й годовщине окончания Кавказской войны, не подав уведомление в установленном порядке. На следующий день он принял участие в митинге, который незаконно организовал в Майкопе.

В ходе судебного процесса Ибрагим Нагоев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев