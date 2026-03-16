Глава Минфина США назвал переговоры с Китаем конструктивными

Министр финансов США Скотт Бессент высоко оценил переговоры с представителями КНР в Париже. По его словам, беседа прошла в конструктивном ключе.

«Они были конструктивными и свидетельствуют о стабильности отношений»,— сказал господин Бессент журналистам (цитата по AFP).

Переговоры представителей США и Китая стартовали 15 марта в Париже. Американскую делегацию возглавляет министр финансов Скотт Бессент, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. В центре переговоров – торгово-экономические вопросы, представляющие взаимный интерес.

Встреча Скотта Бессента с китайским вице-премьером предваряет саммит президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, который должен состояться в конце марта — начале апреля. В МИД Китая ранее сегодня заявили, что Пекин и Вашингтон «поддерживают связь относительно визита президента Трампа в Китай». В центре внимания на переговорах двух лидеров могут быть среди прочего вопросы торговли. Скотт Бессент и пресс-секретарь Белого дома между тем не исключали, что встреча двух лидеров может быть отложена из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В ноябре Дональд Трамп принял приглашение лидера КНР Си Цзиньпина посетить Китай в апреле следующего года. Си Цзиньпин, в свою очередь, собирался в ответ приехать в Вашингтон. Глава Минфина США Скотт Бессент сообщал, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести четыре встречи в 2026 году. Помимо двух государственных визитов он упомянул возможные переговоры глав двух государств на саммите G20 во Флориде, на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

