Администрация Ростова расторгла контракт с подрядчиком ремонта перехода в центре

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова начала процедуру расторжения контракта с ООО «РСКА Интаура», которое занималось ремонтом перехода на пересечении улицы Б. Садовой и проспекта Кировской. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Причиной расторжения контракта стало то, что подрядчик не приступил к реставрации мозаичного панно в 20 кв метров. Вместе с тем, в переходу уже демонтирована настенная плитка и разобран пол в туннельной части. До 1 июня будет выбран новый подрядчик.

«Сохранение уникальной мозаики ростовских переходов – одна из задач, которой город уделяет особое внимание. И важно, чтобы все работы выполнялись строго в рамках утвержденной документации и в срок»,— говорится в сообщении. подчеркнул директор МКУ ДИСОТИ Сергей Зубанов.

Уточняется, что переход будет закрыт. Вместо него будет организован наземный пешеходный переход.

По данным Kartoteka.ru, ООО «РСК Интаура» учреждено в Москве в 2021 году. Учредителем является Сергей Беспалов. Выручка компании в 2024 году составила 71,6 млн рублей, а чистая прибыль — 1,4 млн рублей.

