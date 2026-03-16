Жоан Лапорта вышел из кризиса

На выборах президента «Барселоны» стабильность и понятные, пусть и не слишком яркие по меркам знаменитого клуба, достижения уверенно взяли верх над заманчивыми прожектами. Ключевую должность в испанском футбольном гиганте сохранил Жоан Лапорта, которому в этом десятилетии выпало выводить его из глубокого финансового кризиса, набравший в два с лишним раза больше голосов, чем соперник — Виктор Фонт. Ставка последнего на обещания громких и дорогих трансферов и возвращение в команду ее главной легенды Лионеля Месси не сработала.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта

В воскресенье, 15 марта, состоялись выборы президента футбольного клуба «Барселона». По их итогам на новый пятилетний срок был переизбран известный в Испании юрист и политик Жоан Лапорта. Он собрал около 68% голосов членов клуба — сосьос. У его единственного противника — Виктора Фонта — их оказалось в два с лишним раза меньше.

Эта победа укрепила репутацию Жоана Лапорты как одной из знаковых фигур в истории футбольного гиганта. На самом деле после истечения очередного мандата срок его пребывания на ключевом посту в «Барселоне» составит в общей сложности более полутора десятилетий. Он доставался господину Лапорте дважды, и оба раза занять его помогали кризисные ситуации.

Впервые Жоан Лапорта, еще не имевший, по сути, никакого опыта управления большим футбольным активом, возглавил «Барселону» в 2003 году на волне недовольства фанатов ее выступлениями. Оно было вполне объяснимо. Команда в течение четырех лет не могла завоевать хотя бы малозначительный приз, а статус флагмана испанского футбола прочно закрепился за ее принципиальным противником «Реалом».

Чтобы исправить ситуацию, господину Лапорте пришлось устроить что-то вроде революции. Она вылилась в назначение главным тренером «Барселоны» Франка Райкарда, обладавшего скромным тренерским опытом, а также интеграцию в состав целой группы новичков: и состоявшихся звезд, таких как Роналдинью, Деку, Самюэль Это’о, и молодых талантов вроде Хави, Карлеса Пуйоля, Андреса Иньесты и, разумеется, совсем юного воспитанника клубной академии Лионеля Месси. Взлет каталонцев после «реконструкции» был быстрым. Уже в 2005 году «Барселона» вернула себе титул чемпиона Испании, защитив его в следующем сезоне, а в 2006-м, после 14-летнего перерыва,— звание победителя Лиги чемпионов.

А на спад, последовавший за ним, Жоан Лапорта отреагировал еще одной порцией кадровых изменений и еще одним любопытным и рискованным тренерским назначением. В 2008 году функции наставника «Барселоны» достались Пепу Гвардиоле, у которого бэкграунд был намного менее убедительным, чем даже у Франка Райкарда, и сводился исключительно к недолгой работе в клубном дубле. Ход, однако, сработал. При Гвардиоле «Барселона» на годы обрела черты футбольного эталона и собирала призы — как внутренние, так и международные — с колоссальной интенсивностью.

В 2010 году Жоан Лапорта ушел из «Барселоны», а вернулся в нее спустя одиннадцать лет на пике следующего кризиса. Он был еще острее, чем кризис начала века, и затронул все без исключения сферы. Лучшего оставляли желать и результаты, и игра команды, а ее финансовое положение при добровольно ушедшем в отставку президенте Жозепе Марии Бартомеу во время пандемии коронавируса из просто неудовлетворительного превратилось в фактически катастрофическое: объем задолженности приблизился к €1,5 млрд. Вдобавок Лионель Месси, лидер и символ клуба, принял решение уйти из «Барселоны» в ПСЖ.

На сей раз устроенный Жоаном Лапортой «ремонт» смотрелся не таким эффектным. Лионеля Месси удержать не удалось. Использование в качестве инструментов для погашения долгов так называемых рычагов, под которыми имелась в виду, например, продажа значительной части внутренних медиаправ, принадлежавших клубу, воспринималось крайне неоднозначно.

Лигу чемпионов «Барселона» не выигрывала уже более десяти лет, а в последнее время часто допускала в ней срывы. Но, кажется, перед выборами сосьос вспомнили все-таки о хорошем: его ведь тоже было немало.

О том, что финансовой катастрофы — пусть за счет использования «рычагов», которые могли бы пригодиться в будущем,— удалось избежать, а в январском рейтинге Deloitte Money League, ранжирующем клубы по полученным за сезон доходам, каталонцы впервые по ходу этого десятилетия ворвались в топ-тройку, с поступлениями в €974,8 млн уступив только «Реалу». В основу снова интегрирован целый отряд исключительно одаренных юнцов, а наиболее одаренный — Ламин Ямаль — похож на достойного преемника восьмикратного обладателя «Золотого мяча». При приглашенном в 2024 году немецком тренере Хансе-Дитере Флике игра «Барселоны» посвежела, и в этом испанском первенстве все идет к тому, что она отстоит чемпионский титул: «Реал» после 28 туров в четырех очках позади.

Не то чтобы карнавал, но куда понятнее, чем предвыборная программа Виктора Фонта, который и в 2021 году выдвигался на президентский пост, но с Жоаном Лапортой не справился. Все, что в ней было цепляющего,— это критика менеджерских способностей оппонента, а также амбициозные трансферные планы. Испанская пресса с удовольствием цитировала господина Фонта, обещавшего сразу после избрания звонить Лионелю Месси, чтобы вернуть его в родную команду, и с удовольствием рассказывала о встречах советников кандидата с руководителями «Манчестер Сити» по поводу трансфера бомбардира Эрлинга Холанна, сомневаясь, впрочем, что доигрывающая в США легенда так уж нужна сегодняшней «Барселоне», а норвежского форварда, которого оценивают в космические суммы, и вправду можно купить, не растратив весь бюджет. Ставка на стабильность, как это часто бывает, побила ставку на заманчивые прожекты.

Алексей Доспехов