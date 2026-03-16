В Сочи столкнулись школьный и экскурсионный автобусы, есть пострадавшие

В поселке Эсто-Садок в Сочи произошла авария с участием школьного и экскурсионного автобусов. В результате аварии пострадали два человека. По факту инцидента прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

ДТП произошло утром 16 марта на улице Эстонской. По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением транспортным средством. Машина выехала за пределы занимаемой полосы и оказалась на встречной стороне дороги, где произошло столкновение со школьным автобусом.

В момент аварии пассажиров в автобусах не было. Травмы получили водитель экскурсионного транспорта и сопровождавший поездку экскурсовод. Информация об их состоянии уточняется. Другие участники дорожного движения, по имеющимся данным, не пострадали.

После происшествия прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку. В надзорном ведомстве сообщили, что специалисты оценят соблюдение требований федерального законодательства со стороны перевозчика. В рамках проверки также будет дана правовая оценка организации перевозки и соблюдению правил безопасности при эксплуатации транспортных средств.

По итогам проверочных мероприятий в случае выявления нарушений прокуратура может принять меры реагирования, предусмотренные законодательством.

Ранее в Краснодарском крае произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Днем 14 марта в Западном микрорайоне города Гулькевичи водитель автомобиля Kia Rio не уступил дорогу пешеходам на нерегулируемом переходе и совершил наезд на женщину с детской коляской. В результате аварии травмы получили сама женщина и ее полуторагодовалая дочь. По факту произошедшего также проводятся необходимые проверочные мероприятия.

Мария Удовик