На Сочи пришлось 60% бронирований горных курортов России в зимний сезон

В зимнем сезоне 2025–2026 годов (с ноября по февраль) горнолыжные курорты Сочи лидируют по популярности у российских туристов, опережая Архыз, Шерегеш и Домбай. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на Эсто-Садок и Красную Поляну приходится почти две трети (60%) от всех бронирований на горнолыжных курортах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По данным «Островка», бронирование ночи в отелях и апартаментах Сочи в зимнем сезоне 2025–2026 в среднем стоило 5,1 тыс. руб. — на 2% меньше, чем годом ранее, в Эсто-Садке — 13,6 тыс. руб. (+5% год к году), в Красной Поляне — 11,4 тыс. руб. (без изменений). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средняя продолжительность бронирования на этих курортах не изменилась и составила три ночи.

Наибольшая доля бронирований в Красной Поляне и Эсто-Садке пришлась на отели категории «четыре звезды» — 23% (доля в общем объеме резервирования сократилась на 1% год к году), «три звезды» — 16% (+3%) и «без звезд» — 16% (+2%). Также гости резервировали гостевые дома — 15% (–4%), апартаменты — 11% (–3%), отели уровня «пять звезд» — 9% (–1%), «две звезды» — 7% (+4%), глэмпинги, кемпинги — 2% (без изменений) и хостелы — 1% (без изменений).

«За последние годы спрос на отдых в горах стал в России устойчивым и круглогодичным. Если раньше такие территории воспринимались преимущественно как зимние горнолыжные направления, то сегодня это полноценные всесезонные курорты с развитой инфраструктурой: трекингом, веломаршрутами, спортивными, музыкальными и гастрономическими фестивалями, семейными форматами отдыха, MICE-мероприятиями»,— комментирует генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Ближайшие перспективы развития горного туризма эксперт связывает с дальнейшим укреплением статуса горных курортов как всесезонного направления. «Зимний сезон традиционно демонстрирует высокий коэффициент заполняемости. Развитие летних форматов позволяет обеспечить устойчивый турпоток круглый год. Именно расширение и разнообразие форматов отдыха, а также системную работу с разными целевыми аудиториями гостей я бы назвал среди определяющих факторов развития горных курортов»,— отметил Константин Нестеров.

Маргарита Синкевич