В Черноземье за выходные при атаках ВСУ пострадали 20 человек

За прошедшие выходные атакам ВСУ подверглись Белгородская, Воронежская и Курская области. По данным Минобороны, над ними сбили не менее 39 беспилотников самолетного типа, в том числе 20 — над Белгородской областью, десять — над Курской, девять — над Воронежской. По сообщениям региональных властей, в результате украинских ударов пострадали 20 человек.

В Белгородской области за 14–15 марта при атаках со стороны Украины были ранены 16 человек. Разрушения установлены в 35 частных домах и квартирах, а также 47 транспортных средствах. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по региону выпустили как минимум 21 боеприпас и 245 беспилотников всех типов.

Еще четыре человека пострадали при обстрелах Курской области. Две женщины в возрасте 49-ти и 56-ти лет и 57-летний мужчина были ранены при атаке БПЛА в райцентре Коренево, их доставили в областную больницу. Еще один раненый, 61-летний мужчина, был установлен в райцентре Обоянь. Он отказался от госпитализации.

Кроме того, из-за атак ВСУ в регионе пострадали сушильная камера предприятия, кровля, газовая труба и остекление дома, хозпостройка, остекление здания РЭС и магазина (у него же поврежден фасад), четыре автомобиля. Согласно сообщениям губернатора Александра Хинштейна, по области выпустили не менее 64 дронов. Также зафиксировано 12 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 74 артиллерийских обстрела.

В Воронежской области из-за падения сбитых и подавленных БПЛА были повреждены строения промышленного предприятия на юге региона. Других последствий не зафиксировано.

За прошлые выходные, которые длились три дня в честь 8 Марта, в Черноземье при атаках ВСУ два человека погибли и 20 были ранены.

Алина Морозова