За выходные при обстрелах Черноземья два человека погибли и 20 пострадали

В Черноземье за праздничные выходные с 7 по 9 марта под удар ВСУ попали все регионы, за исключением Тамбовской области. По данным Минобороны, по макрорегиону выпустили не менее 176 беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов традиционно сбили над Белгородской областью — 89. Еще 50 БПЛА уничтожили над Курской областью, 23 — над Орловской, десять — над Воронежской, четыре — над Липецкой. Согласно сообщениям глав регионов, в результате атак два человека погибли и 20 были ранены.

В Белгородской области за прошедшие выходные два человека погибли и 19 пострадали. Разрушения получили 62 частных дома и квартиры, а также 72 автомобиля различного класса. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по области выпустили как минимум 67 боеприпасов и 477 беспилотников всех типов.

Согласно сводкам губернатора Курской области Александра Хинштейна, за прошедшие выходные в регионе был ранен один человек. Мужчина получил акубаротравму при атаках ВСУ на село Илек Беловского района. Также в области получили разрушения или были уничтожены два частных дома, объект энергетики, три автомобиля, два трактора, маневровый локомотив и остекление в здании локомотивного депо. Над регионом сбили 96 дронов. Также установлено 36 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 106 артиллерийских обстрелов.

В Ельце Липецкой области беспилотник упал рядом с многоквартирным домом (МКД). Во дворе осталась неразорвавшаяся боевая часть дрона, ее обезвредили. На время работы саперов жителей нескольких домов эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадавших и погибших нет.

В Воронежской области при падении обломков БПЛА в одном из СНТ было повреждено окно веранды частного дома. Других последствий не зафиксировано.

В Орле из-за падения обломков БПЛА пострадали остекление и фасад МКД. Раненых и других разрушений нет.

За праздничные выходные с 21 по 23 февраля при обстрелах Черноземья два человека погибли и 23 пострадали. Все жертвы были установлены в Белгородской области.

