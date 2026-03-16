Три человека пострадали при атаках БПЛА в Курской области за сутки

За минувшие сутки при атаках ВСУ на Курскую область пострадали три мирных жителя. Они получили ранения в райцентре Коренево и были доставлены в областную больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Уточняется, что у 56-летней женщины диагностировали слепое осколочное ранение правого плеча и бедра, у 49-летней — касательное осколочное ранение левого бедра и правой ноги. 57-летний мужчина получил касательное осколочное ранение головы, слепое осколочное ранение спины, руки, стопы, плеча и кисти, травмы груди.

Кроме того, в Коренево повреждены остекление и фасад магазина, автомобиль.

Всего с 9:00 15 марта до 7:00 16 марта над Курской областью уничтожили 27 беспилотников различного типа. Также установлено три сброса взрывных устройств с БПЛА и 41 артиллерийский обстрел.

