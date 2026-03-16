Промышленное предприятие в Воронежской области повреждено из-за падения БПЛА

Прошедшей ночью из-за падения сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия на юге Воронежской области. В целях безопасности производственный процесс частично приостанавливали, но его уже возобновили. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, всего ночью над двумя районами обнаружили и сбили шесть беспилотников. Пострадавших и других разрушений нет.

С 20:22 15 марта в Воронежской области действовала опасность атаки БПЛА. Ее отменили только в 8:25 16 марта. Кроме того, объявлялись угрозы непосредственного удара беспилотников по Нововоронежу, Россошанскому району и Воронежу. В связи с последним жители облцентра сообщили в соцсетях о работе сирен.

Как в Воронеже начали включать сирены — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова