На Дону провели 27 рейдов по выявлению незаконного перемещения животных

В Ростовской области с начала 2026 года провели 27 рейдов по выявлению фактов незаконного перемещения животных. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего, по данным ведомства, с 1 января по 12 марта 2026 года в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях и Калмыкии провели более 60 рейдов, в ходе которых пресечено незаконное перемещение 463 голов сельскохозяйственных животных и 200 птицы. В донском регионе выявили 13 фактов, по результатам которых выдали 13 предписаний об устранении нарушений.

К примеру, 11 марта в Егорлыкском районе Ростовской области остановили транспортное средство, ехавшее из Орловского района. В машине перевозились две свиньи без оформления ветеринарных сопроводительных документов. Владельцам животных также выдали требования о постановке животных на карантин и проведении обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Константин Соловьев