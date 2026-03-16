Минсельхоз Новосибирской области опроверг риск дефицита говядины из-за болезни скота

Минсельхоз Новосибирской области не ожидает дефицита мяса из-за вспышек заболеваний бешенством и пастереллезом среди крупного рогатого скота. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

«Риска такого нет»,— ответил господин Шинделов на вопрос журналистов о нехватке говядины в регионе (цитата по ТАСС). Ранее он сообщал, что из-за вспышек заболеваний в Новосибирской области введен режим ЧС.

Вспышки заболеваний у животных в Сибири зафиксированы с начала года. В Новосибирской области выявлены 42 очага инфекций у домашнего скота. В пяти районах региона с января введен карантин. Участники рынка опасались последствий для рынка молочной и мясной продукции.

