В Ярославле вернули на место памятник 1000-рублевой купюре

В Ярославле скамейку-памятник 1000-рублевой купюре вернули на Богоявленскую площадь после ремонта детали. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила пресс-секретарь ярославского филиала Фора-Банка, который является инициатором и финансовым партнером проекта, Светлана Михеева.

Скамейка была убрала 21 февраля из-за невозможности провести ремонт на месте из-за погодных условий. Вернули арт-объект на место 10 марта.

«Ремонт скамьи, который выполнялся на производстве, успешно завершен, пострадавшая деталь восстановлена. Скамья теперь в порядке, на своем привычном месте и готова к началу туристического сезона»,— сообщила Светлана Михеева.

Арт-объект «Ярославская тысяча» был открыт 14 августа 2025 года. Новая скамейка призвана сохранить память о ярославской банкноте. Сейчас на купюре в 1000 рублей изображены памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божией Матери и церковь Иоанна Предтечи. Центробанк решил обновить банкноту и посвятить ее Приволжскому федеральному округу. Модернизированную банкноту уже начали вводить в обращение.

Алла Чижова