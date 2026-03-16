Средний чек в салонах красоты Кубани увеличился на 5%

Средний чек в салонах красоты Краснодарского края в феврале 2026 года составил 2780 руб., что на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом количество покупок снизилось на 3%.Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В спа-салонах Краснодарского края средний чек в феврале этого года достиг 3540 руб. Это на 4% больше, чем годом ранее. Число покупок в данном сегменте выросло на 13%.

«Сфера красоты и трат на себя развивается темпами медленнее уровня прошлого года. Потребители все чаще выбирают комплексные предложения и услуги премиум-класса, что напрямую влияет на рост среднего чека», — отмечают эксперты аналитического центра.

Специалисты фиксируют продолжение тенденции покупки подарков для себя на гендерных праздниках, что особенно заметно в сфере услуг. По их мнению, развитие омниканальных стратегий и активное продвижение мобильных приложений способствует росту доли онлайн-бронирования и предварительных заказов.

Аналитики также подчеркивают, что на фоне высокой ценовой базы прошлого года рост цен оказался ниже инфляции из-за высокой конкуренции в этом сегменте рынка.

Алина Зорина