С 1 апреля в Севастополе введут пожароопасный сезон
В Севастополе с 1 апреля начнется пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Оперативные службы Севастополя будут переведены на усиленный режим работы для того, чтобы не допустить лесных возгораний. Владельцам загородных участков и частных домов необходимо будет своевременно убирать сухую траву и горючий мусор со своих территорий. Им также необходимо будет следить за тем, чтобы проезд пожарной машины к дому был открыт.