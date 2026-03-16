С 1 апреля в Севастополе введут пожароопасный сезон

В Севастополе с 1 апреля начнется пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оперативные службы Севастополя будут переведены на усиленный режим работы для того, чтобы не допустить лесных возгораний. Владельцам загородных участков и частных домов необходимо будет своевременно убирать сухую траву и горючий мусор со своих территорий. Им также необходимо будет следить за тем, чтобы проезд пожарной машины к дому был открыт.

Алина Зорина