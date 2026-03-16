Двух подростков из Крыма будут судить за мошенничество на 1,5 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух подростков из Судакского городского округа, которые обманным путем получили от пожилых жительниц Крыма 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Белогорский межрайонный следственный отдел установил, что в декабре 2025 года 16-летний студент колледжа получил от куратора через мессенджер задание получить обманным путем деньги у 87-летней жительницы села Яркое Кировского района. Подростку пообещали процент от полученной суммы.

Организатор преступной схемы позвонил пенсионерке и представился медицинским работником. Он рассказал о том, что ее племянница якобы пострадала в ДТП и ей необходимы средства на лечение. После чего пожилая женщина передала прибывшему к ней подростку 150 тыс. руб.

Во втором эпизоде студент и его 17-летний товарищ завладели 1,4 млн руб., принадлежавшими 72-летней жительнице Судака. Потерпевшую ввели в заблуждение, сообщив, что по вине ее дочери произошла авария и для возмещения ущерба потерпевшей стороне якобы необходимы денежные средства. Полученные преступным путем деньги были переведены куратору.

Несовершеннолетние фигуранты признали свою вину в совершении преступлений. Следствием собрана достаточная доказательственная база, дана оценка учебному заведению и воспитательному процессу, приняты все меры профилактического характера.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. 16-летний и 17-летний жители Судака обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением гражданам значительного ущерба и в особо крупном размере (ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело в отношении заказчика мошеннических схем выделено в отдельное производство.

