Качество воздуха в Лабинске после пожара на нефтебазе соответствует норме

Лабораторные исследования атмосферного воздуха в жилых кварталах Лабинска после пожара на нефтебазе показали отсутствие превышения нормативов содержания продуктов горения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Забураев.

По его словам, специалисты Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» провели первичные замеры в ближайшей к месту происшествия жилой застройке. Замеры будут проводить каждые шесть часов.

«В случае негативного воздействия мы обязательно сообщим жителям»,— заявил глава района.

Возгорание произошло в северной промышленной зоне в результате атаки БПЛА этой ночью. Пострадавших среди населения нет. Тушение осуществляют подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и дополнительные силы краевой противопожарной службы. Службы экстренного реагирования продолжают контролировать обстановку на месте инцидента.

Алина Зорина