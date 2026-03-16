Хинштейн осудил призыв не использовать символ СВО «Z» из-за нового закона о языке

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выступил с критикой инициативы, возникшей в регионе после вступления в силу нового закона о защите русского языка. По словам чиновника, отдельные активисты потребовали убрать латинскую букву «Z» из курских топонимов.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эту тему Александр Хинштейн поднял на сегодняшнем заседании областного правительства. Он сообщил, что на СВО в возрасте 40 лет погиб действующий депутат Железногорской городской думы Николай Ключников.

«Пока одни железногорцы погибают на СВО, другие требуют убрать букву Z из названия города»,— цитирует губернатора «Ъ — Черноземье».

Негодование господина Хинштейна вызвало предложение бывшего депутата гордумы Железногорска Руслана Цыганова. Чуть ранее он обратился к областным властям с призывом изменить стелу на въезде в город — убрать из названия «Z». Свою инициативу он объяснил как раз положениями законодательства о защите русского языка. Предложение уже вызвало негативную реакцию части общественников, указывает «Ъ — Черноземье».