Кириллица впервые обогнала латиницу в заявках на товарные знаки

Во втором полугодии 2025 года российские компании подали больше заявок на регистрацию товарных знаков, выполненных кириллицей, чем латиницей. Это произошло впервые, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервисов «Онлайн патент» и «Рег.решения».

Всего за указанный период было подано 73 822 заявки от российских юрлиц. Из них 16 249 — на кириллице, тогда как на латинице — 14 887. Превышение составило 10%. Остальные заявки пришлись на иностранных заявителей.

В 2023–2024 годах ситуация была обратной: латиница стабильно доминировала, ежемесячно опережая кириллицу в среднем на 23%. Перелом наступил в июле 2025 года — сразу после того, как Госдума одобрила закон о запрете на использование иностранных слов в вывесках и информационных табличках.

С 1 марта 2026 года этот закон вступил в силу. Теперь вывески должны быть выполнены на русском языке, государственных языках республик или иных языках народов РФ. Ограничения не распространяются на фирменные наименования и непосредственно на товарные знаки. Тем не менее тренд на кириллицу в регистрируемых брендах обозначился еще до официального вступления закона в силу.

