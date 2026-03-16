В зоне боевых действий погиб депутат из Курской области

Заседание правительства Курской области на этой неделе, 16 марта, началось с минуты молчания. Поводом стала гибель на СВО депутата Железногорской городской думы Николая Ключникова. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По словам губернатора, депутат отправился на СВО добровольцем. Николаю Ключникову было 40 лет.

«В прошлом году встречались с Николаем. Я был поражен его силой духа и истинным патриотизмом. Но, к сожалению, он не вернулся. Это для нас печальная и трагичная новость»,— сказал Александр Хинштейн.

В этом контексте глава региона обратил внимание на общественные дискуссии вокруг символики, связанные с военной тематикой. «Пока одни железногорцы погибают на СВО, другие требуют убрать букву Z из названия города»,— сетует губернатор.

Так, речь идет о требованиях изменить оформление городской стелы «ЖелеZногорск». Один из активистов города и экс-депутат Руслан Цыганов обратился в соцсети «ВКонтакте» к властям с предложением убрать из названия букву Z, используемую в оформлении стелы. Свое обращение он объяснил положениями законодательства о защите русского языка, вступившего в силу с 1 марта. Инициатива вызвала негативную реакцию части общественников.

Анна Швечикова