В ближайшие годы в Ростове построят 46 школ и детсадов

В ближайшие годы в Ростове-на-Дону откроют 46 новых детских садов и школ общей вместимостью до 27 тыс. воспитанников и учащихся. Об этом сообщил «Домостройдон.Ру» со ссылкой на начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Ростова-на-Дону Сергея Каменецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В проекте «Новый Ростов» (реализуется на территории старого аэропорта) уже заложено строительство 11 детсадов общей вместимостью 2,8 тыс. мест и шесть общеобразовательных организаций на 6,5 тыс. учеников. Эти объекты планируется построить до 2032 года.

Также в стадии реализации находятся еще 11 масштабных инвестпроектов в сфере жилищного строительства. Речь идет о строительстве десяти школ на 12,3 тыс. мест и 19 детсадов на 4,6 тыс. мест.

В этом году планируется завершить долгострой на улице Ларина, 45б. Это детский сад на 65 мест, который находится в ЖК «Сердце Ростова 2». Строительство началось еще в 2020 году и затянулось из-за смены подрядчиков.

Мария Хоперская