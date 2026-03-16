В Ростовской области выдача потребкредитов сократилась на 7,5%

В феврале текущего года в Ростовской области было выдано 40,5 тыс. потребительских кредитов, что на 7,5% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, регион занимает седьмое в топ-30 рейтинга по количеству выданных потребительских кредитов в феврале. «Выдача потребкредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева