Жители Ярославской области пожаловались на сбои в работе Telegram
Ярославская область заняла четвертую позицию среди регионов России по числу жалоб на работу Telegram за 16 марта. Данные приводятся на сайте сбой.рф.
Общее количество жалоб на проблемы с мессенджером на 13:16 по мск составило 3 993. Из них 49% жалоб поступило из Москвы, 9% — Санкт-Петербурга, 8% — Московской области, по 3% — из Ярославской, Свердловской и Воронежской областей.
Согласно данным сбой.рф, 15 марта было зафиксировано 12,7 тыс. жалоб на сбои в работе Telegram. 14 марта их было 5,9 тыс. При этом 4 - 10 марта ежедневно поступало не более 150 жалоб, что не свидетельствовало о массовом сбое.
Опрошенные «Ъ FM» эксперты считают, что блокировка Telegram уже началась.