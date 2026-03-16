Глава МИД Германии исключил участие НАТО в открытии Ормузского пролива

НАТО не должно участвовать в решении проблемы судоходства в Ормузском проливе, убежден министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Я не вижу, чтобы НАТО принимало какое-либо решение в этом направлении или могло взять на себя ответственность за Ормузский пролив. Если бы это произошло, соответствующие органы НАТО занялись бы этим вопросом»,— заявил господин Вадефуль перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе (цитата по Reuters). Ее главной темой станет обсуждение возможности открытия пролива.

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны присоединиться к действиям против Ирана и помочь разблокировать Ормузский пролив. Он предупредил, что НАТО может ожидать «очень плохое» будущее, если союзники США не окажут поддержку.

На этой неделе Дональд Трамп также намерен объявить о создании международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе. По его словам, несколько государств уже готовы участвовать в обеспечении безопасности судов.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана республика стала блокировать судоходство в Ормузском проливе. Под удар иранских вооруженных сил за это время попали несколько танкеров разных стран. Несмотря на обещания Дональда Трампа, что США будут сопровождать суда при проходе через пролив, этого еще ни разу не произошло. Трудности перевозок нефти и СПГ по этому маршруту привели к резкому скачку цен на топливо в США и Европе.