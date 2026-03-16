Главы МИД ЕС обсудят открытие Ормузского пролива

Главной темой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Госпожа Каллас также назвала «опасным прецедентом» ослабление санкций США в отношении российской нефти. По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке не должна отвлекать Евросоюз от украинского кризиса.

«Россия хочет добиться максималистских целей... мы должны усиливать санкционное давление»,— добавила госпожа Каллас (цитата по «РИА Новости»).

США разрешили новые операции с российской нефтью, уже загруженной на танкеры, из-за перебоев поставок с Ближнего Востока. Выданная в марте лицензия действует до 11 апреля и распространяется на экспорт без географических ограничений. До этого момента может быть продано 19 млн баррелей нефти и более 300 тыс. т нефтепродуктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Загружено — значит разрешено».