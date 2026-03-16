В ЮФО в 2026 году планируют собрать более 30 млн тонн зерновых и зернобобовых

В Южном федеральном округе в 2026 году планируется собрать более 30 млн т зерновых и зернобобовых культур, сообщил полномочный представитель президента РФ в регионе Владимир Устинов в интервью «Интерфаксу». По его словам, это превышает показатель прошлого года, однако прогноз сделан с учетом благоприятных погодных условий.

В то же время господин Устинов отметил, что одной из острых социально-экономических проблем округа остается деградация земель в результате опустынивания. «Интенсивность опустынивания растет, что приводит к ухудшению пастбищных условий, деградации сенокосов, сокращению поголовья скота, снижению плодородности почв, формированию пыльных бурь, засолонению почв и их изъятию из сельскохозяйственного оборота»,— пояснил он.

Опустынивание в различной степени наблюдается в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях.

