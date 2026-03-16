Bloomberg: пакистанский танкер без происшествий прошел через Ормузский пролив

Танкер с грузом нефти без происшествий преодолел Ормузский пролив и сейчас направляется в Пакистан. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинга движения судов.

Судно Karachi принадлежит Пакистанской национальной судоходной корпорации (PNSC), указывает агентство. По его данным, танкер вышел из Персидского залива в воскресенье и сегодня утром был уже у берегов Омана, вблизи порта Сухар.

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля в конце февраля. Коммерческие суда разных стран неоднократно подвергались атакам в этом районе. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские ВМС готовы сопровождать танкеры при прохождении Ормузского пролива. Однако, по данным СМИ, с начала эскалации американские военно-морские силы отклоняли запросы судоходных компаний об организации военного эскорта. После отказа Великобритании содействовать разблокировке пролива Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое» будущее.