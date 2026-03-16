Кинологи подключились к поискам третьего пропавшего в Звенигороде ребенка

В Звенигороде продолжаются поиски третьего пропавшего во время прогулки ребенка. К операции подключились кинологи, сообщили в Telegram-канале МЧС.

Водолазы за сутки выполнили 20 погружений и обследовали 18 тыс. кв. м реки. С начала поисков проведено 146 погружений, проверено 301 тыс. кв. м акватории. Лодки с боковым и круговым обзором прошли более 185 км, аэролодки — около 122 км.

К работам привлекли спасателей МЧС, «Мособлпожспаса», волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и сотрудников правоохранительных органов. Всего задействовано более 160 человек и около 50 единиц техники. Психологи МЧС оказывают помощь родственникам.

Три подростка, 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика, пропали 7 марта во время прогулки в Восточном микрорайоне Звенигорода. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По предварительным данным, дети провалились под лед. Тело первого мальчика нашли 11 марта примерно в 800 м от предполагаемого места происшествия, второго — через два дня на расстоянии около 7 км.