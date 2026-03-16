Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по новой конституции Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по новой конституции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева (слева) и президент России Владимир Путин

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой конституции Республики Казахстан,— указано в послании.— Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны».

Владимир Путин также выразил надежду, что конституционные преобразования в Казахстане будут «способствовать дальнейшему наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства» между Россией и Казахстаном.

87,15% граждан Казахстана поддержали принятие новой конституции, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. Предварительные результаты голосования обнародовали сегодня утром. Явка на референдуме составила 73,12%. Всего в голосовании поучаствовали более 9,1 млн человек.

Референдум по новой конституции Казахстана прошел 15 марта. Касым-Жомарт Токаев, инициировавший изменения, предложил создать однопалатный парламент вместо двухпалатного, а также вернуть должность вице-президента.

Анастасия Домбицкая