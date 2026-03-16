В Сочи жителей предупредили о проведении учебных стрельб

В Сочи 16 марта проходят учебные стрельбы в акватории морского порта. Тренировочные мероприятия запланированы до 22:00. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и учитывать проведение учений при нахождении вблизи прибрежной территории, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

По информации городских служб, стрельбы проводятся в рамках плановой подготовки военнослужащих. Такие мероприятия направлены на отработку действий и повышение уровня безопасности. Власти подчеркивают, что проведение подобных учений является частью системной работы по обеспечению защиты территории и граждан.

Учебные мероприятия проходят в акватории морского порта Сочи и могут сопровождаться звуками выстрелов. В связи с этим жителей города заранее предупредили о тренировках и призвали не беспокоиться при их проведении.

Ранее Министерство обороны сообщало о перехвате и уничтожении значительного числа беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны. В ночь с 15 на 16 марта средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 145 беспилотников самолетного типа.

Наибольшее количество аппаратов было зафиксировано в Московском регионе — 53 беспилотника, из которых 46 направлялись в сторону Москвы. Еще 38 аппаратов уничтожили над территорией Брянской области. Над Ярославской областью было сбито 11 беспилотников, над Калужской — восемь, над Смоленской — семь.

Также сообщается о шести уничтоженных беспилотниках над Ростовской областью, пяти — над Ульяновской, четырех — над Тверской, трех — над Воронежской и Костромской областями. Еще три аппарата были перехвачены над территорией Республики Крым. По два беспилотника сбили над Волгоградской областью, а по одному — над Краснодарским краем и Саратовской областью.

