В горах Сочи начала работать новая муниципальная ярмарка

В поселке Красная Поляна в Сочи открылась муниципальная универсальная ярмарка. Торговая площадка расположена на улице Защитников Кавказа и работает ежедневно. Ярмарка размещена в павильоне, оборудованном в соответствии с действующими санитарными требованиями и необходимым для комфортной торговли оборудованием, сообщает пресс-служба администрации курорта.

На новой торговой площадке представлен ассортимент продукции местных производителей. Посетители могут приобрести овощи и фрукты, продукцию пчеловодства, краснополянский чай, травяные сборы, а также кондитерские изделия, мясо-молочную продукцию и домашние соленья.

Как отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко, развитие подобных торговых площадок связано с реализацией городского проекта «Выбирай сочинское». Эта инициатива является частью Стратегии социально-экономического развития курорта до 2035 года и направлена на поддержку местных производителей и продвижение их продукции.

По словам господина Сомко, в проекте уже участвуют более 160 производителей. Муниципальные власти оказывают им содействие в продвижении товаров, в том числе предоставляя возможность реализации продукции на городских ярмарках.

В настоящее время в Сочи функционируют семь муниципальных ярмарок, включая площадку в Красной Поляне. В зависимости от сезона еженедельно на этих торговых точках реализуется от 70 до 120 тонн сельскохозяйственной продукции. При этом все ярмарки оборудованы таким образом, чтобы быть доступными для маломобильных граждан.

На новой площадке также предусмотрена зона питания для посетителей. В дальнейшем планируется расширение торговой территории и ассортимента продукции. В числе возможных направлений развития рассматривается организация продажи живой рыбы и рыбной продукции, а также создание пространства для товаров представителей креативных индустрий Красной Поляны.

Мария Удовик