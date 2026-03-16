Аэропорт Дубая частично возобновил рейсы после ночного удара беспилотника

Международный аэропорт Дубая (DXB) объявил о постепенном возобновлении авиарейсов по некоторым направлениям после ночной атаки БПЛА на авиагавань. Об этом сообщила компания Dubai Airports в социальной сети X.

Ночью 16 марта при ударе беспилотника произошло возгорание топливного резервуара в международном аэропорту Дубая. Власти эмирата приостановили работу воздушной гавани. Некоторые рейсы были перенаправлены в международный аэропорт Аль-Мактум.

Иран наносит удары по американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива, в ответ на атаку со стороны Израиля и США. Под удары попадают и гражданские объекты, в том числе в ОАЭ. 14 марта Иран атаковал отделения американского банка Citibank в Дубае, а также нефтяной порт в Фуджейре. По состоянию на 10 марта в результате иранских ударов в ОАЭ погибли шесть человек. Более 120 человек получили ранения.

