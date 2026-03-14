Иран ударил по отделениям американского Citibank в ОАЭ и Бахрейне

Отделения американского банка Citibank в Дубае и столице Бахрейна Манаме подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim. Корпус стражей исламской революции назвал атаки ответом на удары по двум иранским банкам.

«Нападение на отделения американских банков было совершено в ответ на агрессию противника против двух иранских банков, и если враг повторит это действие, все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью»,— заявил представитель КСИР Али Мохаммад Наини.

11 марта иранский Sepah Bank в Тегеране подвергся ракетной атаке, сообщал телеканал Iran International. По его информации, здание было разрушено. Sepah Bank выплачивает зарплаты сотрудникам иранских сил безопасности, пишет The Wall Street Journal.