Израиль и США атаковали Иран. День семнадцатый

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом потребовал от Тегерана прекратить удары по странам Ближнего Востока. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стал направлять военные корабли для помощи в разблокировке Ормузского пролива. По информации The Telegraph, правительство страны рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Президент США Дональд Трамп считает, что европейские страны должны присоединиться к военным действиям против Ирана и помочь разблокировать Ормузский пролив. В интервью Financial Times господин Трамп предупредил, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники США не окажут помощь. Как развивались события в зоне ближневосточного конфликта — в трансляции «Ъ».

12:49. Армия обороны Израиля ночью 16 марта уничтожила самолет бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в тегеранском аэропорту Мехрабад, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

12:39. Инициатива президента России Владимира Путина о созыве саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН приобрела особую актуальность из-за обострения на Ближнем Востоке, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

12:39. Пакистанский танкер Karachi пересек Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные передвижения судов.

12:38. Воздушное пространство Ирака будет закрыто для полетов авиации еще как минимум до 19 марта, сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад», отвечающей за авиационный трафик над страной.

11:53. Главной темой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

11:47. Армия обороны Израиля объявила о наращивании наземной операции на юге Ливана. Согласно заявлению, войска «точечно» атакуют цели в приграничных районах в рамках контртеррористических усилий по защите жителей севера Израиля.

11:30. Погрузка нефти в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ приостановлена после пожара, возникшего из-за удара БПЛА, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

11:28. 22 станции скорой помощи в провинции Тегеран выведены из строя после атак США и Израиля, 21 автомобиль экстренных служб уничтожен, передает ТАСС заявление властей Ирана.

11:27. Сотрудник скорой помощи погиб, 51 человек пострадал при ударах США и Израиля по провинции Тегеран, сообщает ТАСС со ссылкой на власти Ирана.

11:26. Напряженность в Ормузском проливе ударила по международным торговым путям, Китай призывает стороны прекратить военные действия, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

11:24. Турецкий экспорт овощей и некоторых фруктов в Россию значительно увеличился в последние две недели в связи с ситуацией вокруг Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экспортных кругах средиземноморского региона Турции.

11:19. Три автомобиля скорой помощи в провинции Тегеран получили прямые попадания в ходе атак США и Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на иранские власти.

11:18. Отправка нескольких кораблей в Ормузский пролив не решит проблему безопасности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Нидерландов Том Берендсен.

11:17. Израиль координирует работу систем ПВО с США и странами Ближнего Востока, заявил агентству PTI израильский посол в Индии Реувен Азар.

11:00. Логистические и сервисные центры ударной группы ВМС США USS Ford в Красном море рассматриваются в качестве целей для ударов, заявил агентству Fars представитель Объединенного командования ВС Ирана.

10:54. Пожар возник в нефтепромышленном районе в Эль-Фуджайре в ОАЭ из-за атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на эмиратские власти.

10:53. Президент США Дональд Трамп по-прежнему не желает четко обозначить цели боевых действий против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

10:44. Международный аэропорт Дубая (DXB) объявил о постепенном возобновлении авиарейсов по некоторым направлениям после ночной атаки БПЛА на авиагавань, сообщила компания Dubai Airports в X.

10:42. Япония не может направить военные корабли на Ближний Восток, заявила премьер страны Санаэ Такаити.

10:41. ЕС не зависит от поставок топлива через Ормузский пролив, но обеспокоен ростом цен на энергоресурсы, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

10:06. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. Для такой операции потребуются сухопутные подразделения армии США.

10:04. США допускают дальнейший рост стоимости энергоносителей в мире вплоть до завершения войны Израиля и США с Ираном, заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

10:03. Первые три самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker ВВС США прибыли в Румынию для переброски на Ближний Восток, сообщил телеканал Digi24.

Последствия удара по полицейскому участку в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP Последствия удара по полицейскому участку в Тегеране

10:01. Один человек погиб в Абу-Даби после падения ракеты на гражданский автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на власти ОАЭ.

9:59. По штабу проиранских Сил народной мобилизации в Ираке был нанесен авиаудар, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

9:58. Япония еще не получила от США официального предложения об отправке кораблей для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, заявила японский премьер-министр Санаэ Такаити.

Артиллерийские залпы Армии обороны Израиля на израильско-ливанской границе

Фото: Shir Torem / Reuters Артиллерийские залпы Армии обороны Израиля на израильско-ливанской границе

8:39. Представитель правящей в Японии Либерально-демократической партии Такаюки Кобаяши призвал к осторожности в принятии решения относительно развертывания Сил самообороны страны (SDF) для сопровождения судов в Ормузском проливе, сообщает Kyodo News.

8:32. Президент США Дональд Трамп выразил разочарование реакцией Великобритании на просьбу о помощи в разблокировке Ормузского пролива.

8:17. Президент США Дональд Трамп считает, что европейские страны должны присоединиться к военным действиям против Ирана и помочь разблокировать Ормузский пролив. В интервью Financial Times господин Трамп предупредил, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники США не окажут помощь.

8:08. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин должен помочь Вашингтону в Ормузском проливе. По его словам, КНР получает 90% своей нефти через поставки, идущие из морского коридора, и поэтому должен откликнуться на просьбу.

7:42. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стал направлять военные корабли для помощи в разблокировке Ормузского пролива. По информации The Telegraph, правительство страны рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот.

Американский бомбардировщик B-1B на базе британских ВВС в Фэрфорде

Фото: Jack Taylor / Reuters Американский бомбардировщик B-1B на базе британских ВВС в Фэрфорде

7:34. Правительство Японии объявило о снижении обязательных резервных объемов и начало высвобождение частных резервов нефти, созданных по распоряжению нефтеперерабатывающих и других компаний, сообщает газета Yomiuri.

7:21. Главы американских нефтяных компаний предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о вероятном усугублении энергетического кризиса, росте цен на нефть и дефиците нефтепродуктов из-за войны в Иране. Встречи представителей Белого дома с руководством Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips состоялись на прошлой неделе, непосредственно господин Трамп в них не участвовал, сообщает The Wall Street Journal.

2:41. Великобритания перевела вспомогательный десантный корабль RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности. Сейчас он находится в море, на борту проходят учения, сообщили в Минобороны королевства.

1:48. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он потребовал от него прекратить удары по странам Ближнего Востока и напомнил, что Париж готов защищать свои интересы и своих региональных партнеров. Президент также потребовал восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

1:28. Власти США уже в ближайшее время намерены объявить о создании коалиции стран, готовых участвовать в защите судов, проходящих через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.