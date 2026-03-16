Сочи вошел в топ-3 самых теплых городов России в середине марта

Сочи вошел в число самых теплых городов России по итогам 15 марта. По данным портала «Погода и климат», курорт оказался в тройке населенных пунктов страны с самой высокой температурой воздуха в этот день.

Согласно опубликованному рейтингу, первое место занял поселок Красная Поляна. Там дневная температура достигла +18 градусов. Вторую строчку занял Туапсе, где воздух прогрелся до +17 градусов. На третьем месте оказался Сочи — в городе зафиксировали температуру около +15 градусов. Еще один курорт Краснодарского края — Анапа — также вошел в десятку самых теплых мест страны, заняв четвертую позицию с показателем +14,5 градуса.

Таким образом, сразу несколько курортных территорий Кубани оказались среди лидеров по температуре воздуха в России. Погодные условия позволили региону занять значительную часть верхних позиций рейтинга самых теплых точек страны.

При этом синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погодные условия в Краснодарском крае изменятся. С начала новой недели в регион придут дожди, однако они не будут продолжительными или экстремальными. В утренние часы в ряде районов ожидаются туманы.

Кроме того, усилится ветер. На черноморском побережье от Анапы до Джубги возможны порывы до 20 м/с. В Новороссийске скорость ветра может достигать 24 м/с. Несмотря на ухудшение погодных условий, температура воздуха останется достаточно высокой для марта.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни воздух в регионе будет прогреваться примерно до +15 градусов. К середине рабочей недели ожидается дальнейшее потепление — температура может вновь подняться до +18 градусов. Такие показатели остаются комфортными для юга страны и заметно выше, чем в большинстве других регионов России в этот период.

Мария Удовик