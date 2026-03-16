Над территорией Ульяновской области сбили пять БПЛА

Средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

Как рассказал господин Русских, сбитые БПЛА упали в Чердаклинском районе. Пострадавших нет. На месте падения обломков беспилотников работают специальные службы региона, добавил губернатор.

За ночь и до 7:02 мск на подлете к Москве средства ПВО уничтожили 38 беспилотников ВСУ, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводили временные ограничения. Аэрогавани принимают и выпускают самолеты только по согласованию с «соответствующими органами».