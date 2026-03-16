Московские аэропорты ограничили работу

В московском регионе введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты только по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

В авиационном агентстве добавили, что возможны изменения в расписании рейсов. Меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов, отметили в ведомстве.

Ночью рядом с Москвой сбили 28 беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал об отражении ударов с двух ночи до самого утра. Вчера на подлете к столице сбили больше 50 БПЛА.