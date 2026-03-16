Краснодарский край занимает первое место в России по количеству ярмарок, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, с наступлением весны в регионе традиционно активизируется работа сезонных торговых площадок. Глава Кубани отметил, что для фермеров ярмарки остаются одним из ключевых каналов сбыта продукции, выращенной на собственных участках. Для сельхозпроизводителей доступны около 4 тыс. бесплатных торговых мест на 65 ярмарках выходного дня. Однако потребители обращают внимание, что фермерская продукция на ярмарках часто стоит дороже, чем в магазинах. Причины высоких цен «Ъ-Кубань» объяснил заместитель председателя ассоциации «Народный фермер Кубани» Александр Колесников.

«Ранние овощи и фрукты стоят дороже, чем последующие или импортные, прежде всего потому, что есть спрос. Покупатели соскучились по свежим продуктам после зимы и хотят получить порцию витаминов как можно скорее. Вкусовые качества овощей и фруктов улучшаются с приходом тепла.

Рассмотрим ценообразование на примере шпината. Если посеять его в середине мая, урожай можно собрать в открытом грунте через 23 дня. Но чтобы предложить шпинат в середине апреля, нужно посеять его в начале февраля. Это более 60 дней, и без теплицы это невозможно. Установка теплицы требует значительных инвестиций — более миллиона рублей на гектар. Средняя стоимость профессиональных теплиц составляет более 20 млн руб. Кроме того, работать в феврале не так комфортно. Нельзя забывать и о рисках: внезапные заморозки, снег, подтопления — все это может привести к потерям урожая.

Практически для всех культур необходимо вырастить рассаду. Фермерам часто приходится брать кредиты на старт сезона, что также увеличивает себестоимость продукции. Вот почему первые партии стоят дороже!

Многие скажут, что в сетях дешевле импорт, а ведь его еще нужно привезти из теплых стран! Да, это так. Однако не стоит забывать, что везет его не просто магазин, а федеральные торговые сети, которые вынуждены искать замену нашей продукции в определенные периоды. Объемы закупок огромны, а при больших объемах возможен дисконт.

Цены на первый урожай обычно держатся неделю-две, а затем падают. В сезон фермерская продукция становится дешевле, чем импортная.

В нашем крае действительно многое делается для фермеров в плане сбыта продукции. Это не только ярмарки в микрорайонах, но и придорожная торговля, когда фермер может реализовать продукцию прямо с поля.

Я считаю, что нам не хватает стационарных ярмарок, где можно было бы продавать продукцию прямо с фуры. Это позволило бы снизить себестоимость за счет объема. Кроме того, одними ярмарками вопрос сбыта не решить. Нам нужно работать с сетями, и это можно сделать только через кооперацию. Государство предлагает массу инструментов поддержки для этого. А вот насчет объединения в кооперативы — это серьезный вопрос фермеров к самим себе».