Министр спорта Республики Алтай намерен избраться в Госдуму РФ

Министр спорта и молодежной политики Республики Алтай Александр Суразов планирует стать депутатом Госдумы РФ. Он подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов.

О выдвижении первого претендента в Горном Алтае сообщил сайт регионального отделения партии. В базу данных праймериз его анкета еще не занесена.

27-летний Александр Суразов является участником СВО и выпускником президентской кадровой программы «Время героев». В 2024 году он был назначен руководителем республиканского комитета по физкультуре и спорту, в дальнейшем комитет реорганизовали в министерство.

На территории Республики Алтай расположен один одномандатный округ (№2) по выборам в Госдуму РФ. В 2021 году депутатом от него был избран единоросс Роман Птицын.

