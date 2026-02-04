В Кремле не смотрели фильм «Господин Никто против Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства не смотрели документальный фильм «Господин Никто против Путина», номинированным на премию «Оскар».

Господина Пескова спросили о фильме во время пресс-колла. Он отказался как-либо оценивать киноленту, потому что не видел ее. «Мы не смотрели. Такой возможности не было, поэтому не можем говорить о нем. Было бы неверным, будучи не знакомым с материалом, давать какие-то оценки»,— пояснил пресс-секретарь.

Фильм «Господин Никто против Путина» снял бывший учитель из Челябинской области Павел Таланкин совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Господин Таланкин работал в школе уральского города Карабаш. Он решил заснять, как изменился учебный процесс после начала российской военной операции на Украине. Летом 2024 года педагог уехал из России. В январе 2025 года «Господин Никто против Путина» получил специальный приз кинофестиваля «Сандэнс».