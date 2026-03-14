Иранские СМИ заявили об атаке на американский танкер у берегов ОАЭ

Американский танкер загорелся недалеко от ОАЭ, сообщают IRIB, Press TV, Tasnim. По данным СМИ, танкер подвергся обстрелу у берегов эмирата Шарджа. Название судна и другие подробности не приводятся.

Сегодня ночью Reuters сообщило, что за время американо-израильской операции против Ирана в Персидском заливе подверглись нападениям не менее 16 танкеров и других судов. По данным Всемирного совета судоходства (World Shipping Council), около 20 тыс. моряков, находящихся на судах в этом регионе, сталкиваются с «опасной и крайне неопределенной ситуацией в плане безопасности».

До этого был атакован танкер Safesea Vishnu — в среду его протаранили два беспилотных катера, начиненных взрывчаткой. Согласно оценке, проведенной американским владельцем и оператором судна, экипаж на спуск спасательных шлюпок времени не имел, и морякам пришлось прыгать в воду без спасательных средств. Из команды погиб один человек, 27 человек смогли добраться до берегов Ирака.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты готовы при необходимости сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Однако, пишет Reuters со ссылкой на источники, с начала войны против Ирана ВМС США отказываются выполнять почти ежедневные запросы представителей судоходной отрасли об организации военного эскорта, ссылаясь на слишком высокий риск атак на данный момент.