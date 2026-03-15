В России сбили 28 БПЛА за три часа

Силы ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА над российскими регионами. Это произошло между 20:00 и 23:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Над Брянской областью сбили 12 БПЛА. Семь беспилотников уничтожили над Московским регионом — три из них летели на столицу, утверждают в оборонном ведомстве. Еще три БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, по два дрона уничтожили над территориями Белгородской и Смоленской областей. По одному беспилотнику сбили над Курской и Тульской областями.