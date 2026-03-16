Партийцы взялись за женщин
Как российские партии готовятся к выборам в Госдуму
Через полгода в России пройдут очередные выборы депутатов Госдумы, а примерно через три месяца официально стартует избирательная кампания. В преддверии этого события “Ъ” запускает новый проект, в рамках которого мы будем еженедельно рассказывать о том, чем занимались российские партии на прошедшей неделе, насколько внимательно за ними следили СМИ и социальные медиа и как все это, по мнению экспертов, скажется на электоральных перспективах будущих участников выборов.
Одним из главных событий партийной недели стал второй окружной форум «Единой России», на котором партийцы во главе с секретарем генсовета Владимиром Якушевым (слева) отчитались о выполнении «народной программы»
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Главной темой прошлой недели сразу для нескольких партий неожиданно стала забота о женщинах. 8 марта (да и в предыдущие дни) праздник они, конечно, тоже отмечали, но, похоже, решили не останавливаться и после этого.
Тон задал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который в первый же послепраздничный день сообщил, что направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением ввести годовой запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с женщинами, вернувшимися из отпуска по уходу за ребенком. 11 марта лидер либерал-демократов посвятил женщинам свою речь в рамках традиционных выступлений от фракций в начале пленарного заседания.
Ну а ключевым для ЛДПР событием в этом ряду стало 12 марта выездное заседание ее думской фракции в Подмосковье под названием «Сама за себя: выживание как женское искусство». На нем господин Слуцкий решительно заявил, что подход к «нашим прекрасным и любимым женщинам» как к «инструменту преодоления демографического кризиса» является позорным, и призвал «прекращать требовать от женщин рожать любой ценой». Вместо этого нужно «создавать условия для жизни, для работы, чтобы женщина была уверена, в каких условиях она будет рожать и воспитывать детей», пояснил председатель партии. Сами либерал-демократы поспособствуют созданию таких условий с помощью нового партийного Совета по женскому предпринимательству, пообещал он.
Созданным ЛДПР инфоповодом охотно воспользовались «Новые люди», которые устами их вице-спикера Думы Владислава Даванкова тут же напомнили, что еще год назад либерал-демократы «требовали запретить аборты».
Если ЛДПР «действительно перешла на сторону здравого смысла», то ей бы неплохо «доказать это делом» и присоединиться к разработанному «Новыми людьми» законопроекту, запрещающему принуждать врачей отказывать в «законной медицинской процедуре», предложил господин Даванков. А вот опрошенные “Ъ” эксперты расценили такой разворот ЛДПР как «способность к самообновлению».
«Справедливая Россия» (СР) ответила на активность конкурентов субботним «Форумом молодых мам», где тоже поговорила о поисках счастливого будущего для российских женщин. «Чтобы дорогие наши мамочки не боялись рожать, были уверены в завтрашнем дне — вот это главная идея нашего форума»,— сообщил собравшимся лидер СР Сергей Миронов. А глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова напомнила, что достижению светлого будущего сильно мешает «деструктивный контент» в интернете, с которым нужно бороться, например, введением повышенной ответственности для издателей, создателей онлайн-игр и производителей детских игрушек. В итоговую резолюцию форума вошли около 50 демографических инициатив СР, а дополнить этот список эсеры предложили всем желающим, пообещав учесть поступившие предложения при формировании предвыборной программы.
«Женская тема» проникла и в чисто процедурные парламентские вопросы. 11 марта Госдума утвердила пятерку своих представителей в Центризбиркоме, и двумя новичками в ней оказались именно женщины. ЛДПР сменила своего члена комиссии Александра Курдюмова на депутата Василину Кулиеву, а «Новые люди», впервые получившие право делегировать представителя в ЦИК, доверили этот пост главе «Корпуса "За чистые выборы"» Алене Булгаковой.
Главными из не связанных с женской повесткой партийных мероприятий стали начало регистрации кандидатов на праймериз «Единой России» (ЕР) и второй окружной отчетный форум партии в Ростове-на-Дону, посвященный проблемам ЖКХ и жилищного строительства.
На нем, помимо партийных руководителей, по традиции присутствовали представители правительства, а с основным докладом выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Напомним, что в ходе этих форумов единороссы не только отчитываются перед избирателями о выполнении «народной программы» ЕР в 2021–2026 годах, но и собирают предложения в новый программный документ, который будет утвержден непосредственно перед осенними выборами.
«Новые люди» на прошлой неделе продолжали продвигать тему поддержки предпринимательства и работы с молодежью, объединив два этих направления в новом сезоне образовательного проекта «Я в деле». В этом году к программе развития бизнес-навыков у молодых людей партийцы планируют привлечь студентов колледжей. Кроме того, интерес к этой партии подогрели социологи ВЦИОМа, которые сначала заявили, что на выборах в Думу «Новые люди» способны вмешаться в борьбу за второе место, а затем обнародовали свежие рейтинги, в которых эта партия обошла КПРФ и вышла на третье место вслед за ЛДПР.
Наконец, одним из традиционных способов привлечения внимания избирателей к парламентским партиям является законотворчество. По этому параметру на прошлой неделе лидировала СР, отметившаяся сразу несколькими инициативами, напрямую связанными с программными установками партии. В частности, эсеры предложили разрешать семьям с двумя и более детьми направлять средства материнского капитала на покупку автомобиля, узаконить «детские сберегательные счета» с зачислением на них от государства каждому новорожденному по 100 тыс. руб. и принять специальный закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Коммунисты развили детскую тему законопроектом о продлении выплаты пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. А «Новые люди» своеобразно «закольцевали» женскую повестку прошлой недели, подготовив поправки, разрешающие присутствие на родах не только супруга, но и любого другого человека, «которому женщина доверяет».