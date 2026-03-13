Единороссы провели на Дону свой второй предвыборный форум

В Ростове-на-Дону 12 марта состоялся Второй окружной отчетно-программный форум партии «Единая Россия» (ЕР) «Есть результат!», центральной темой которого стали ЖКХ и жилищное строительство. В нем приняли участие секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев и профильный вице-премьер Марат Хуснуллин. В преддверии думской кампании единороссы подвели коммунальные итоги своей «Народной программы» и обсудили планы на следующую пятилетку, которые войдут в обновленный предвыборный документ.

Как рассказал господин Якушев, с 2021 года в рамках партийного проекта «Городская среда» было приведено в порядок почти 120 тыс. общественных пространств и дворов: «В голосовании приняли участие 70 млн человек, практически полстраны. Благоустройство в прямом смысле стало нашим общим делом». По его словам, также в рамках «Народной программы» расселено около 16 млн кв. м аварийного жилья (новую жилплощадь получили более 920 тыс. человек), построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тыс. км дорог, заменено около 7 тыс. км коммунальных сетей, и, наконец, силами партии завершены строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ.

Форум в Ростове-на-Дону продолжает серию мероприятий, посвященных обсуждению итогов реализации «Народной программы» и выработке предложений в новый программный документ, с которым ЕР пойдет на думские выборы. Первый «Есть результат!» с участием председателя партии Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Дениса Мантурова состоялся в Екатеринбурге 18 февраля. Он был посвящен промышленности. По словам Владимира Якушева, на данный момент в партию поступило более 14 тыс. предложений, 4 тыс. из которых касаются как раз ЖКХ.

Зампред правительства Марат Хуснуллин рассказал, что кабмин и ЕР будут вместе решать вопросы обновления инфраструктуры ЖКХ, напомнив про высокий износ коммунальных сетей и убыточность предприятий. «Если мы не будем заниматься ЖКХ, то ЖКХ займется нами»,— предупредил господин Хуснуллин. Он также пообещал трудоустроить в строительную отрасль всех желающих участников спецоперации, констатировав, что там сейчас самый большой дефицит кадров.

Владимир Андреев, Ростов-на-Дону