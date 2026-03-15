Минздрав Ливана: число погибших из-за атак Израиля достигло 850 человек

Число погибших в результате военных действий Израиля в Ливане достигло 850 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает AFP. По информации ведомства, среди погибших — 107 детей.

Как отметили в ливанском Минздраве, в результате израильских атак с момента начала операции против группировки «Хезболла» погибли 66 женщин и 32 медицинских работника. Число пострадавших составляет на сегодняшний день 2105 человек, отметили представители ведомства.

11 марта Минздрав Ливана сообщал, что в результате военных действий погибло 570 человек, среди которых — 86 детей, 45 женщин и 14 медработников.

Израиль объявил о начале военной операции против ливанской группировки «Хезболла» 2 марта. В ЦАХАЛ заявили, что движение нанесло ракетный удар по израильской территории. На следующий день израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана. 13 марта в Ливан с визитом солидарности прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, который отметил, что народ Ливана «не выбирал войну». 14 марта Axios со ссылкой на источники сообщал, что Израиль намерен значительно расширить наземную операцию в Ливане и уничтожить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла».