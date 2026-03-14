Axios: Израиль намерен расширить наземную операцию в Ливане

Израиль намерен значительно расширить наземную операцию в Ливане и уничтожить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

«Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе», — сказал высокопоставленный израильский чиновник. Axios уточняет, что источник имел в виду разрушение зданий, которые, по мнению Израиля, «Хезболла» использует для хранения оружия и атак.

Портал уточняет, что операция такого масштаба может привести к длительной израильской оккупации южного Ливана. Axios пишет, что администрация США поддерживает проведение такой операции, однако при этом настаивает на том, чтобы ущерб в Ливане был минимальным, а также добивается прямых переговоров между Израилем и Ливаном о заключении послевоенного соглашения.

По словам израильских чиновников, еще недавно правительство Израиля пыталось сдержать эскалацию в Ливане, чтобы сосредоточиться на Иране. Однако «Хезболла» на этой неделе нанесла ракетный удар по израильской территории. «До этого нападения мы были готовы к прекращению огня в Ливане, но после него нет пути назад от масштабной операции»,— сказал израильский чиновник.

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Израиль не бомбить международный аэропорт Бейрута и другую ливанскую государственную инфраструктуру во время операции, сообщили источники. По словам американских официальных лиц, Израиль согласился не наносить удары по аэропорту, но не обязался защищать другую государственную инфраструктуру. Израильская сторона будет консультироваться с Вашингтоном в каждом конкретном случае, заявил израильский чиновник. Он отметил, что Израиль ощущает «полную поддержку США» для проведения этой операции.

14 марта Корпус стражей революции (КСИР) заявил о проведении 48-й волны операции «Правдивое обещание 4». В КСИР сообщили, что операция была проведена совместно с «Хезболлой». Были обстреляны северные территории Израиля, спорные Голанские высоты и город Хайфа. Согласно заявлению, целями ударов также были США.