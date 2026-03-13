Генсек ООН прибыл в Ливан с визитом солидарности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Ливан, чтобы выразить солидарность с его народом во время боевых действий. Об этом господин Гутерриш написал в Х.

«Я только что прибыл в Бейрут с визитом солидарности с народом Ливана,— заявил генсек ООН.— Они не выбирали эту войну. Их в нее втянули». Антониу Гутерриш пообещал «не жалеть усилий» в борьбе за мир для Ливана и всего Ближнего Востока.

7 марта генсек ООН осудил обстрел позиции Временных сил ООН в Ливане на юго-западе страны, произошедший днем ранее. Пострадали трое миротворцев из Ганы.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. 2 марта Израиль объявил об атаке на ливанское движение «Хезболла». На следующий день ЦАХАЛ вошел на юг Ливана. По данным ливанского Минздрава, к 11 марта количество погибших при ударах Израиля достигло 570 человек, среди них — 86 детей.