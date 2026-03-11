Минздрав Ливана: число погибших из-за атак Израиля выросло до 570 человек

В результате военных действий Израиля в Ливане погибло 570 человек, среди них 86 детей. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает AFP.

По данным ведомства, с момента начала израильской операции в Ливане погибли 439 мужчин и 45 женщин. В число жертв входят 14 медицинских работников.

Как сообщила накануне Al Jazeera со ссылкой на отчет подразделения правительства Ливана по управлению рисками стихийных бедствий, с момента эскалации 1444 человека получили ранения. Около 760 тыс. человек были зарегистрированы в качестве перемещенных лиц.

7 марта Минздрав Ливана сообщал о 294 погибших в результате атак Израиля.

2 марта Израиль объявил о начале операции против ливанской группировки «Хезболла». В ЦАХАЛ заявили, что движение вступило в военный конфликт против Израиля на стороне Ирана и нанесло ракетный удар по израильской территории. На следующий день израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.